Politie met zeker 7 (!) wagens aanwezig na enorme vechtpartij bij Amersfoortse middelbare school

De ‘buit’ bij een controle in Amersfoort: voertuigen, drugs, contant geld én een illegaal wapen

Bij een controle in Amersfoort zijn donderdagavond vijf aanhoudingen verricht en twee voertuigen in beslag genomen. De verdachten werden onder meer aangehouden voor het bezit van harddrugs. Ook werden grote hoeveelheden contant geld en een illegaal wapen in beslag genomen.

14:40