Politie neemt telefoons in beslag van jongeren na zoveelste scooterbrand in Amersfoort

Column Jeroen zegt gas op die lolly met nieuwe stadhuis van Amersfoort: ‘Snel die miljoenen-me­loen doorslik­ken’

Het is zo’n bedrag waar je je als gewone Amersfoorter maar moeilijk een voorstelling van kan maken: 118 miljoen euro. Nog eens 10 miljoen meer dan begroot. Hoeveel is honderdachttien miljoen? Dan denk je automatisch aan het pakhuis van Dagobert Duck dat is volgestouwd met biljetten. Het zou in ieder geval genoeg moeten zijn om een nieuw stadhuis voor aan te leggen.

1 oktober