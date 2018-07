Politie op zoek naar meisje in vermissingszaak Koen (17)

updateEen eerste teamlid van Dutch Rescue Dogs is vanochtend met één reddingshond afgereisd naar Italië om te gaan helpen bij zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest. De jongen verdween donderdagnacht na een avondje stappen met vrienden in Lazise bij het Gardameer. De politie is ondertussen op zoek naar een meisje, in wiens gezelschap Koen is gesignaleerd.

De Nederlandse consul in Italië heeft gesproken met de lokale politie en zal vandaag aanwezig zijn bij de zoektocht op en rond het Gardameer bij Eurocamping Pacengo, waar Koen’s ouders en zijn vrienden verblijven. ,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de vermissing hoge prioriteit’’, zegt goede kennis Richard Wamelink, vader van een van de vrienden van Koen.

Gisteren liet de Italiaanse politie de familie weten ook zelf met speurhonden te gaan zoeken. Het is echter nog onduidelijk of de politie de beschikking heeft over de juiste hondenteams. Reden voor de familie om steun te vragen van Nederlandse reddingshondenteams. Dutch Rescue Dogs uit Sleen was bereid direct een teamlid sturen. De Stichting Reddingshonden RHWW wil eerst officiële toestemming hebben van de plaatselijke autoriteiten voordat er naar Italië wordt afgereisd.

,,De politie heeft gezegd geen bewaar te hebben tegen het Nederlandse zoekteam, zolang het geen officiële status heeft en er niet in uniformen wordt gezocht'', vertelt Wamelink. ,,Als de Italiaanse politie zelf met honden gaat zoeken, zal dat op zijn vroegst maandag zijn. Dat voelt erg laat voor de familie.''

Uitkammen

De Stichting Reddingshonden RHWW is in overleg met de plaatselijke autoriteiten om alsnog officiële toestemming te krijgen voor een zoekactie met reddingshonden. ,,Is dat geregeld dan kunnen we met 6 tot 10 honden het gebied in. We gaan dan perceel voor perceel uitkammen’’, aldus woordvoerder John van Norden.

De hulphonden volgen geen geurspoor, daarvoor is Koen al te lang vermist. ,,De honden slaan aan op mensen die ergens zitten of liggen. Dat kan ook onder water zijn.’’

Een goed teken is dat er inmiddels bevestiging is van de plek waar Koen donderdagavond verdween. Zoals zijn vrienden al vermoedden, is dat bij de bushalte geweest, na de halte van de eigen camping. De familie heeft een meisje gesproken dat in dezelfde bus zat. Zij heeft hem uit zien stappen. Dat was tegen twee uur 's nachts.

Meisje

Volledig scherm Een flyer met daarop een foto van Koen van Keulen © ANP De familie heeft contact gehad met een werkneemster van vakantiepark Gasparina Village, die het vermoeden heeft Koen die donderdagnacht te hebben gezien in gezelschap van een een meisje met haar tot op haar schouders. De familie probeert met haar in contact te komen. ,,Mogelijk hebben ze samen langs het strand gelopen richting haar camping Lido en en is Koen daarna via de weg naar huis gelopen’’, aldus Richard Wamelink. ,,Hierdoor is Koen mogelijk pas later in de nacht richting zijn eigen camping gegaan.’’



Bij camping Gasparina aan het Gardameer wordt vandaag met een grote politiemacht gezocht. Ook de brandweer zoekt mee.



Koen werd door zijn vrienden het laatst gezien rond twee uur ’s nachts toen ze gezamenlijk met een shuttlebus na het stappen terugreden richting de camping. Zijn vrienden stapten bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. ,,In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou een halte verder uitstappen en dan terug lopen naar zijn eigen camping’’, aldus vader Gert-Jan van Keulen zaterdagmiddag vanuit Pacengo.



In samenwerking met de ouders vraagt de politie camerabeelden op bij campings, restaurants en benzinestations in de hoop Koen te traceren. Zaterdag leverde het uitkijken van die beelden niks op. Nu de jongen mogelijk pas veel later in de nacht naar Eurpcamping Pacengo is teruggelopen, wil de familie nieuwe beelden bekijken tot een tijdtip van 6.00 uur in de ochtend.

Telefoon is leeg

Telefonisch contact krijgen met Koen lukt niet, omdat de batterij van zijn telefoon al aan het begin van de stapavond leeg raakte. De bankpas en de creditcard die hij bij zich had, zijn niet gebruikt. ,,Het is dertig graden. Als hij gisteren aan het lopen was, had hij wel drinken gekocht. Of hij had Nederlanders aangesproken. Maar het is stil’’, aldus zijn vader.