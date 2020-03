Politie: rammer Nijkerks stadhuis verkeerde in geestelijke nood

De Nijkerker die vrijdag in zijn woonplaats met een auto door de voorgevel van het gemeentehuis de ontvangsthal in reed, verkeerde volgens de politie in psychische nood. De man, die werd aangehouden, was naar eigen zeggen op zoek naar hulp. Zijn daad was niet gericht tegen de gemeente of tegen ambtenaren, aldus de politie.