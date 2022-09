Politie rukt groots uit voor ‘inbreker’, maar man die op ramen en deuren bonkt blijkt dronken familielid

De persoon die even na 21.00 uur op ramen en deuren liep te bonken aan de Martinus Zwetslootstraat, was geen inbreker. ,,Het was een familielid op bezoek en hij maakte rumoer in de achtertuin", concludeerde de politie al snel.

De helikopter was overigens toevallig in de buurt, waardoor hij snel ter plaatse kon zijn om mee te zoeken naar de 'inbreker’, die dus geen inbreker was. Toen eenmaal duidelijk was hoe de vork in de steel zat, is de politie weer omgekeerd. Er is niemand aangehouden.