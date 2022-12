Politie veegt rotonde bij De Stier schoon bij ongeregeldheden na WK-overwinning Marokko

Wekenlang wordt snackbar­houd­ster Monique gek van jongeren, nu is de maat vol: ‘Er is niets meer van over’

Monique Tse, uitbater van cafetaria de Paddestoel in Nijkerkerveen, ziet al langere tijd met lede ogen hoe jongeren ongevraagd haar terrasstoelen gebruiken om 's avonds in te hangen. Toen er zaterdagnacht een aantal in vlammen opging, was de maat vol.

27 november