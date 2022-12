Politie vindt pistolen en wapenstokken in woning Amersfoort, 39-jarige bewoner aangehouden

Veel te doen om demonstre­ren­de vrouw die van terrein Glazen Huis wordt verwijderd: ‘Beveiliger volgde protocol’

Een vrouw die aandacht vroeg voor haar uit huis geplaatste kinderen, is door de beveiliging van het Glazen Huis van het terrein in Amersfoort verwijderd. Een video waarop dit te zien is, wordt massaal op internet gedeeld. ,,De gemeente heeft de demonstranten een plek toegewezen buiten het terrein om te demonstreren, maar daar heeft zij zich niet aan gehouden”, laat 3FM weten.

