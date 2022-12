Politie vindt vermoedelijk drugsafval in bossen bij Baarn

Politie rolt ‘bunker’ vol illegaal vuurwerk op in Baarn en arresteert man (22): ‘Als dit was ontploft...’

Het is niet de eerste keer dat er in de bossen rondom Baarn chemisch drugsafval werd gevonden. In september vorig jaar werd er zoveel afval gedumpt, dat een wandelaar onwel werd van de lucht. Op loopafstand van de dumpplekken, ontmantelde de politie enkele dagen later een drugslab in een bungalowpark.