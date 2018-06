Politie zoekt baasje van loslopende honden op middenberm snelweg

column Hoe belangrijk vinden we cultuur nog?

7:55 'Waarom zijn we hier?'' Ongeduldig trek ik aan de arm van mijn moeder. We staan veel te lang in de rij. En voor wat? ,,Een hele leerzame voorstelling!'', belooft ze me terwijl we wachten. Saai dus, vertaal ik in mijn hoofd. Ze heeft me meegesleept naar een voorstelling in Theater Idea, het lokale theater in Soest.