Politie zoekt getuigen mishandeling in Amersfoortse Café Koetje: ‘Persoon is knock-out gegaan’

Tientallen dode vissen aangetrof­fen in sloten rond industrie­ter­rein Nijkerk

In twee sloten op een industrieterrein in Nijkerk zijn vanochtend dode vissen aangetroffen. Op zaterdag vond daar een ammoniaklekkage plaats in een vrieshuis op het terrein. Het is niet bekend of de sterfte daarmee te maken heeft.

6 februari