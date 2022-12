Politie zoekt met man en macht naar verwarde man in Soesterduinen: ‘Maken ons grote zorgen’

Arie ploegde zich door stad en land om werken van de ‘Van Gogh van Bunschoten’ te vinden, en dát is gelukt

Over de hele wereld hangen zijn schilderijen en tekeningen. Van schilder en tekenaar Klaas Zwaan uit Bunschoten, honderd jaar geleden geboren en overleden in 1998, zijn nu na noeste arbeid tegen de 1300 werken opgespoord. Maar er zijn er wel waarschijnlijk nog veel meer. De Van Gogh van Bunschoten schilderde zelfs ook in Parijs. Er is nu een eeuwboek. En een expositie.

2 december