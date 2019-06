Politie zoekt nog naar ontbrekende lichaamsresten vermoorde Miranda Zitman

De politie is op zoek naar ontbrekende lichaamsresten van de vermoorde Miranda Zitman. Verdachte Bart B., heeft in een verhoor verklaard dat hij haar lichaamsresten heeft gedumpt in twee hockeytassen in het Amsterdam-Rijnkanaal.

In januari werd een koffer met haar romp aangetroffen langs de Zuider IJdijk in Amsterdam. De verdachte heeft aan de politie verteld dat hij daarnaast twee hockeytassen met daarin stoffelijke resten van Miranda heeft gedumpt in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal, vlakbij de Zuider IJdijk.

Dit nieuws maakte Opsporing Verzocht vanavond bekend. De 56-jarige partner van de kapster uit Soest werd in april aangehouden en zit sinds die tijd vast.

De politie heeft twee dagen lang uitgebreid gezocht naar de zwart-groen gekleurde hockeytassen van het merk ‘Osaka‘, zonder resultaat. De politie roept mensen op die iets gezien hebben of iets weten, zich te melden.

Vermist

Eind januari 2019 werd Zitman als vermist opgegeven door vrienden en familie. Zitman, die werkte als kapster, zou volgens haar partner Bart B. een oude jeugdvriend zijn gaan opzoeken in Canada. Dat verhaal had hij aan vrienden en familie verteld. Zij kregen sinds december 2018 geen contact meer met haar. Appjes en mailtjes bleven onbeantwoord en de telefoon stond uit. Dinsdag 23 april meldde B. zich bij de politie met ‘informatie over haar vermissing’. Meteen daarop werd hij ingerekend. Sindsdien zit hij vast.

Uit onderzoek van het AD blijkt dat B. als beveiliger werkzaam is geweest in de kliniek in Den Dolder waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef.