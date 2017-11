Politie zoekt vermiste chef-kok Edwin (50) uit Soest

Takens vertrok van huis in zijn witte Renault Kangoo, kenteken 3VTB68. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Takens is sinds deze zomer eigenaar van Brasserie Bakboord in Almere, het enige restaurant in Flevoland met een Bib Gourmand.

Ook is hij eigenaar van het bedrijf Takens Catering en Organisatie en is huiscateraar van jazzpodium het Bimhuis in Amsterdam. Personeel bij Brasserie Bakboord wilde vanavond geen reactie geven op de vermissing. ,,Het is een privé-situatie. Daar kan en mag ik niets over zeggen”, aldus een medewerker.