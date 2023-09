Politie zoekt vermiste vrouw (18) uit Soest

Monumenten stoffig? Echt niet! En deze kinderen zijn helemaal klaar om dat aan iedereen te laten zien

‘Het is aan de voorkant helemaal symmetrisch, dat is bijzonder!’ ‘Het was het eerste gebouw van natuursteen’ en ‘Het is gebouwd in 1780’. Vraag aan juniorgidsen in opleiding of ze al iets kunnen vertellen over het Oude Stadhuis in Amersfoort en de feitjes vliegen om je oren. Het is duidelijk, een groep mensen rondleiden op Open Monumentendag? Ze zijn er klaar voor.