Politieheli ingezet bij zoektocht naar vermiste Dénis

Dénis Heinen is sinds de nacht van zaterdag op zondag vermist . Hij werd voor het laatst gezien na een stapavond om 2.00 uur, toen hij met zijn vrienden weer aan boord stapte van zijn zeilboot De Merlijn. De volgende ochtend was hij verdwenen . Zijn vrienden maakten zich daar aanvankelijk niet druk om, maar toen hij zondagavond rond half zeven nog niet terug was, sloegen ze alarm bij de politie.

De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat Dénis het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Evenmin heeft de politie de hoop opgegeven dat hij nog in leven is. Van der Meer. ,,Zolang hij nog niet is gevonden is er de kans dat hij elders is."