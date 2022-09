Politiek hevig geschrokken door noodkreet ondernemers Eemplein: ‘Het moet weer veilig worden’

Meterslang bloedspoor over het Eemplein verraadt schuilplek van twee verdachten in Amersfoort

Een melding van een bedreiging, een lang bloedspoor, maar geen slachtoffer of slachtoffers. De politie tast in het duister over wat er dinsdagavond rond 20.30 uur rondom het Eemplein in Amersfoort is gebeurd. Wel zijn twee personen aangehouden.

