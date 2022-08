Politiek verbolgen over doodstil Vueltaweekend in Amersfoort: ‘We slaan een slecht figuur zo’

Voor het eerst in de historie van Amersfoort rijdt zaterdag een internationale wielerronde over ‘ons’ grondgebied. Ware het niet voor een paar borden en een verdwaalde vlag, dan had de stad hier nauwelijks weet van gehad. Een hele reeks evenementen die op stapel stond om La Vuelta luister bij te zetten, is door de lokale organisatie op het laatste moment in de prullenbak gekieperd, zo berichtte het AD vorige week .

15.000 euro

Gerritsjans wil nu van verantwoordelijk wethouder Ben van Koningsveld (CDA, Sport) weten of hij op de hoogte was van de problemen, wat hij heeft gedaan om escalatie te voorkomen én of de door Amersfoort verstrekte subsidie nu terugvloeit in de gemeentekas, of verdampt blijkt. Navraag door het AD leert dat Amersfoort in totaal 15.000 euro heeft uitgegeven aan La Vuelta. Een schijntje in vergelijking met Utrecht, dat samen met Breda en Den Bosch 3,6 miljoen euro ophoestte om de renners door de stad te loodsen.