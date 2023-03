Politiek wil onderste steen boven in miljoenenconflict met Vahstal: ‘Belastingbetaler heeft hier recht op’

MET VIDEO Met verzet tegen Sam en Sophie laait de discussie over hoogbouw weer op: wat kan de stad nog verwachten?

Met een protestactie tegen de komst van de woontorens Sam en Sophie is de discussie over hoogbouw in Amersfoort weer leven ingeblazen. Het roept de vraag op: waar komen er nog meer hoge torens, en is ook daar verzet tegen te verwachten?