Harun Keskin van de PvdA en Maarten Flikkema van de VVD zijn het daar niet mee eens. ,,Positieve discriminatie is ook discriminatie”, stelt Flikkema. ,,Foutparkeren moet gehandhaafd worden of je nou een moskee of een kerk bezoekt of even een half uurtje gaat winkelen.”



Keskin stelt ook dat iedereen in Amersfoort de wet moet respecteren. ,,Zonder betaald parkeren wordt het een chaos in de stad. Het voorstel is niets anders dan de mensen voor de gek houden om stemmen te winnen en wekt alleen maar meer discriminatie in de hand, waar de betreffende partij van wil profiteren.”