Praxis en Gamma hebben plannen voor XXL-bouwmarkt in Vathorst niet kunnen tegenhouden

STORM POLY Boomtak vernielt busje, banner Ikea wappert los en hek prinses Beatrix beschadigd

De storm heeft de regio Amersfoort her en der eraakt. In Bunschoten viel een boom op een bestelbusje. Losrakende takken vielen op de beveiligingsdraden boven het hek van landgoed Drakensteyn in Lage Vuursche, waar prinses Beatrix woont. In het centrum van Baarn sneuvelde een linde.