Primeur voor Soest: ‘aartsrivalen’ Soest 2002 en GGS praten samen over nieuw gemeentebestuur

VIDEO Bijzonder geboorte­nieuws: twee grijp­staarts­kin­ken geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is vandaag voor het eerst een grijpstaartskinken-tweeling geboren. Voor wie het beestje niet kent - wat heel logisch is - even een korte omschrijving. De grijpstaartskink is een reptielachtige, die voornamelijk in familiegroepen leeft en voorkomt op de Salomoneilanden.

31 maart