Prins Bernhard legde een ruzie over shaslick bij met een zelfgemaakt schilderijtje

Politie wil vaker burgers laten meezoeken bij vermissin­gen: ‘Bij Anne Faber eerder moeten omarmen’

20:31 De politie moet vaker de expertise van burgers inzetten bij de zoektocht naar vermiste personen. Die aanbeveling doet de politieacademie na een onderzoek. De inzet van veel burgers naar de vermiste Anne Faber had eerder gebruikt moeten worden in plaats van worden tegengewerkt, is de conclusie van de onderzoekers.