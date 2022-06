Privédetective Jacques (65) is er zeker van: hier zit de door de politie landelijk gezochte moordenaar Fatih

Japanse duizend­knoop rukt op in en rond Amersfoort: zo vaak werd deze lastige plant al gespot

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De snelle groei en makkelijke verspreiding van de plant vormen een groot probleem in Nederland. Deze is namelijk erg moeilijk te bestrijden en kan veel schade aanrichten aan funderingen, wegen en riolering. Ook in Amersfoort en omgeving kwamen vele tientallen meldingen binnen.

7 juni