Problemen rondom Amersfoort Centraal: defect spoor en seinstoring zorgen voor minder treinen

Gastheren en vrouwen gezocht om hapje te eten met Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Google Translate is je vriend’

Stichting Eet mee is in de provincie Utrecht op zoek naar gastheren- of vrouwen die graag met of voor Oekraïners willen koken. Directeur Annelies Kastein: ,,Samen eten is een mooie manier om vriendschappen op te bouwen.”

23 januari