ProRail begint aanbesteding westelijke rondweg, gemeenteraad voelt zich overvallen

De aankondiging van de opening van de aanbesteding is bekendgemaakt op TenderNet, een soort marktplein voor aanbestedingen. Belangstellende bedrijven worden door ProRail en de gemeente Amersfoort uitgenodigd om op 15 oktober bijgepraat te worden over het project dat de aanleg en vernieuwing van een wegtraject behelst tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg.

Vanaf eind oktober kunnen aannemers een offerte uitbrengen. Ze moeten dit dan wel doen voor maximaal 68,1 miljoen euro minus de al gemaakte (onbekende) kosten. De inschrijvingstermijn sluit om 18 mei 2020. Tot die tijd, en vermoedelijk nog enkele maanden daarna, zal de weg dus nog niet aangelegd worden.

Raadslid Menno Fousert van Amersfoort2014 is verbaasd. Hij vroeg het college onlangs nog wanneer de gemeenteraad (in het geheim) ingelicht wordt over het ontwerp, de laatste kostenraming en financiële risico’s. ,,Maar het college antwoordt nu dat we dat pas eind oktober krijgen. Dan hebben we dus welgeteld een of enkele dagen om daarop te reageren.’’

Veel te kort, vindt Fousert. ,,Het lijkt alsof het college tegen ons zegt ‘zoek het maar uit’ nadat we eerst negen maanden onwetend zijn gehouden. Terwijl wij onze controlerende taak moeten kunnen uitoefenen. Ik weet nu niet wat we aanbesteden voor hoeveel geld en wat voor risico’s we daarbij lopen. Dat kan natuurlijk niet.’’

Kort dag

Raadslid Gert Hunink van de coalitiepartij ChristenUnie erkent dat het ‘kort dag’ is als de laatste informatie over het project eind oktober wordt gedeeld met de raad terwijl de aanbesteding dan ook al gaat lopen. ,,Maar ik vertrouw er op dat de aannemer rekening houdt met alle aspecten van veiligheid, toegankelijkheid en andere eisen. En mocht er straks alsnog een priegelbrug of -weg uit de offerte komen, dan kunnen wij of het college altijd nog op de rem trappen.’’

Daar denkt voorzitter Peter de Langen van de (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) echter anders over. ,,De raad krijgt helemaal geen inspraak meer in deze aanbesteding en laat het gewoon gebeuren,’’ schampert hij.

De SGLA-voorzitter vraagt zich of er veel belangstelling is onder aannemers voor de klus. Daarnaast vindt De Langen het ronduit ‘onfatsoenlijk’ dat Amersfoort en ProRail de aanbesteding voor de rondweg nu in gang zetten terwijl ze nog in onderhandeling zijn met de eigenaar van pannenkoekenrestaurant De Kabouterhut en eigenaar Amvest van het Klooster Ter Eem.