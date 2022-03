Protestactie in Amersfoort tegen racisme op straat en in de gemeenteraad: ‘Zwarte piet doet mensen pijn’

Platform Stop Racisme organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart in ruim 20 dorpen en steden protestacties tegen racisme en fascisme. In in de meeste gevallen is dat in in plaatsen waar Forum voor Democratie en de PVV verkiesbaar zijn, maar dus ook in Amersfoort waar Zwarte Piet is Zwart voor het eerst een gooi doet naar een zetel in de raad.