Provincie Utrecht teleurgesteld: verbod vossenjacht in Eemland blijft in stand

In februari van dit jaar stonden dierenactivisten te juichen. Vossen mochten niet meer worden afgeschoten in de hele provincie Utrecht, besliste de Utrechtse bestuursrechter. Dit tot grote teleurstelling van jagers en weidevogelbeschermers in Eemland. De provincie Utrecht ging tegen het verbod in hoger beroep, maar komt dus bedrogen uit. De Raad van State besliste vandaag dat het verbod op vossenjacht in stand blijft.