Provincie Utrecht trekt 400.000 euro extra uit voor vergroenen schoolpleinen

Bestuurder in Barneveld ziet fietser over het hoofd: scholiere uit Wekerom raakt gewond

In Barneveld is maandagmiddag een ongeluk gebeurd, waarbij een scholiere gewond is geraakt. Een bestuurder van een bestelwagen met aanhanger zag op de Valkseweg de scholiere (een meisje op de fiets) over het hoofd, waarna de twee in botsing kwamen.

5 december