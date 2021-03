PSV’er Mo Ihattaren verrast Ruben uit Bunschoten met voetbalshirt: ‘Ik stond te trillen van blijdschap’

Ruben, die is geboren met het Syndroom van Down, is al zijn hele leven groot voetbalfan. Niet specifiek van PSV of Ihattaren, eigenlijk is hij meer een Feyenoord-supporter. ,,Dat komt door mij”, aldus zijn vader. ,,Ik ben van oorsprong een Rotterdammer.”

Rond de kerst liet een kennis die het gezin Van Harten kent via de Gereformeerde Kerk in Spakenburg-Zuid, zijn badkamer verbouwen. Toen de kennis erachter kwam dat de aannemer niemand minder dan de broer van Ihattaren was, vertelde hij hem over Ruben.

Corona

,,Hij heeft vervolgens aan Ihattaren gevraagd of hij wat tegen Ruben wilde zeggen”, vertelt vader Gertjan. ,,Ruben had op dat moment net het coronavirus opgelopen en Ihattaren belde hem om hem sterkte en beterschap te wensen. Hij beloofde toen al dat Ruben een shirtje van hem zou krijgen.”

Van Harten ging er echter niet vanuit dat dit ook echt zou gebeuren. ,,Die jongen heeft natuurlijk heel veel fans, dus ik zou het hem ook niet kwalijk hebben genomen als het er niet meer van was gekomen.”

Inmiddels is Ruben, net als de rest van het gezin dat eveneens corona had, weer helemaal opgeknapt.

Trillen van blijdschap

In de maanden die volgden was de familie de belofte van de PSV’er alweer deels vergeten en Gertjan hoorde ook Ruben er niet meer over. ,,Maar gisteren kwam er ineens een auto aanrijden. En daar stapte Ihattaren uit met een shirtje voor Ruben”. De jongen vond het prachtig en was door het dolle heen volgens zijn vader. ,,Na afloop zei hij ‘ik sta te trillen van blijdschap’,” aldus vader Gertjan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.