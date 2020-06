Puttense horecaman is ‘verwarrende regels’ rond corona beu: dan maar in de auto op het terras

Rel in provincie Utrecht over voortzet­ting digitaal vergaderen: ‘Elke discussie slaat zo dood’

12:11 In de Provinciale Staten van Utrecht is een rel uitgebroken over de manier van vergaderen tijdens de coronacrisis. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot onlangs de vergaderingen digitaal voort te zetten en nog niet fysiek bij elkaar te komen. Enkele partijen reageren fel op zijn besluit. ,,Dit is de dood in de pot voor het publieke debat en de besluitvorming.’’