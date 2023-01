PvdA-Groenlinks Leusden: ‘Stel externe verkenners aan om zo snel mogelijk tot nieuwe coalitie te komen’

Als dit zonder de zeven zetels van Lokaal Belangrijk moet gebeuren, is de samenwerking van alle andere partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Reden voor GL-PvdA om voor te stellen twee formateurs in te zetten: ,,Onze conclusie is dat Leusden snel weer een ‘constructieve coalitie’ met een zo’n breed als mogelijk draagvlak nodig heeft”, schreef de fractie woensdag.

Energietranstitie

Zij stellen Wilma de Boer-Leijsma, PvdA-raadslid in Eemnes en provinciaal statenlid, en Pim van den Berg, oud-D66 wethouder in Amersfoort voor. Deze moeten bij de Leusdense fracties gaan verkennen welke plannen er in ieder geval door een nieuwe coalitie gerealiseerd moeten worden, of deze partijen interesse hebben in een ‘breed gedragen coalitie’, en of deze partijen bereid zijn om met GL-PvdA in gesprek te gaan over de aanpak van de energietransitie.