Raadsels rond het jong van olifant Indra: ís ze eigenlijk wel zwanger?

Gelet op Indra’s eerdere zwangerschappen had het Amersfoortse dierenpark begin of half maart een kalf willen verwelkomen. Indra was toen 22 maanden drachtig en de verzorgers wisten het zeker: nú komt het. Daarom sliepen ze tot voor kort nog op de tribune bij de dieren. Maar inmiddels heeft de vreugde plaatsgemaakt voor vrees: want waar blijft het jong? En leeft het nog?



Maar volgens olifantenexpert Ton Dorresteijn, voormalig directeur van Blijdorp en coördinator van het Europees fokprogramma voor olifanten, zit de vork misschien heel anders in de steel. Hij is er voor 95 procent zeker van dat Indra helemaal niet zwanger is, en misschien ook wel niet is geweest. ,,Anders had je echt iets moeten merken, zoals weeën, maar ook uit de urine- en bloedwaarden. Vlak voor de bevalling veranderen die heel sterk en weet je dat de geboorte aanstaande is. Als dat niet gebeurt en het blijft maar voortkabbelen, dan is er iets aan de hand.”