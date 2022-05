Racen op een grasmaaier? Dat kan heel goed, zegt Anouk: ‘Ga voor die winst’

„De JOHO! Race is een race van verschillende klassen: de brommerklasse, damesklasse die op brommers rijden, de mini quads (kinderen) en de Super Specials Klasse (gazonmaaiers). Ooit begon het allemaal met de gazonmaaiers die het tegen elkaar opnamen, maar het is een beetje uit de hand gelopen tot één grote race met allerlei activiteiten eromheen. Het is leuk voor jong en oud, er is namelijk voor elk wat wils.”

„Nee, eigenlijk niet. Gelukkig kunnen we weer een hele hoop, dus we hoeven niet zo veel maatregelen te treffen. Het enige wat nieuw is, maar dat hadden we al in 2019 voor het eerst, is dat we het feest en de activiteiten voor bezoekers in de baan hebben gezet. Voorheen was het er allemaal buiten, maar nu krijg je dus nog beter de sfeer en de race mee als bezoeker dus dat is erg leuk! We hebben nu ook echt een feesttent en activiteiten zoals een soort karaoke in een cafeetje op de baan.”