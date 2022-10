‘Rampenstad’ van Lego-steentjes in de Sint Joriskerk

Vrouw probeert eigen keuken­brand te blussen, maar ademt te veel rook in en moet naar het ziekenhuis

In een woning aan de Narcislaan in Hoevelaken is dinsdagmiddag brand ontstaan. De bewoner van het huis probeerde de brand te blussen, maar ademde daarbij rook in. De brandweer was al onderweg en kreeg uiteindelijk het vuur snel onder controle.

