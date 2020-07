Rapper Bizzey geeft Amersfoortse leerlingen les over racisme: ‘Ik word nog steeds benadeeld’

VIDEOHet Amsfort College in Amersfoort kreeg vandaag wel heel bijzonder bezoek. Niemand minder dan hiphopartiest Bizzey, echte naam Leo Roelandschap (36), kwam in zijn ‘hometown’ aan de leerlingen vertellen over de Black Lives Matter-discussie. ,,Ik word nog steeds benadeeld.”