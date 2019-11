Rapper Bizzey komt met app: de ‘Tripadvisor voor coffeeshops’

Hek dat moet voorkomen dat kinderen in bomen klimmen zit vol met splinters

7:00 Het hek met ‘natuurlijke’ uitstraling op het Limvioveld in Amersfoort slaat in de ogen van buurtbewoner Maarten Boers als een tang op een varken. ,,De kans dat een kind een splinter oploopt door dit hek is vele malen groter dan de kans dat er een tak afbreekt van de boom.”