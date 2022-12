Rapper Bizzey vroeg aan kinderen wat hun dromen zijn, en hun antwoord maakte diepe indruk

Leeg plein bij het Glazen Huis, maar deze jongen staat er iedere nacht: ‘Slaap komt later, ik bouw een feestje’

Handjes in de lucht, glimlach van oor tot oor en ja hoor en daar gaat-ie wéér. Redlef Kok (19) zingt, danst en maakt er in zijn eentje een feestje van. Op een leeg plein in Amersfoort is hij bij het Glazen Huis iedere nacht dé gangmaker.

20 december