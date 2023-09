Raymond (48) paste perfect in het gewelddadige Amersfoort van vroeger: zo kwam hij toch goed terecht

column Jeroens zoon overleefde maar net een treinritje van Amersfoort naar Utrecht: ‘Snap dat mensen de auto pakken’

Mijn zoon stuurde van de week een foto van het perron op Amersfoort Centraal. Ik schrok me rot, een ware mensenmassa stond klaar om de sprinter naar Utrecht binnen te komen. De Intercity was niet komen opdagen dus werd de stoptrein volgepropt. ‘Ik ga proberen in de trein te komen’, appte hij nog.