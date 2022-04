Rechtbank wil snelle behandeling van moordzaak Eemnes: ‘In het belang van de nabestaanden’

update Oud-president van motorclub Sin Miedo bekent moord op vriendin: na wurging achtergela­ten bij hotel in Eemnes

De 34-jarige vrouw van wie het lichaam in oktober werd aangetroffen in een auto bij hotel De Witte Bergen in Eemnes is om het leven gebracht door haar partner Charel S., de Baarnse oud-president van motorclub Sin Miedo. S. (37) gaf voor de Utrechtse rechtbank toe dat hij zijn vriendin wurgde tijdens een ruzie in hun chaletwoning in Voorthuizen. Hij reed met het stoffelijk overschot naar het hotel bij Eemnes en liet het daar in de wagen achter.

19 januari