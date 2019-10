Rechter doet uitspraak in zaak hondengevechten Amersfoort

video Vuelta-baas is niet bang dat stikstof­dis­cus­sie start van Ronde van Spanje in Utrecht dwarsboomt

7:21 Vuelta-baas Javier Guillén is niet bevreesd dat de discussie over stikstof, die in ons land een hot-item is, de start van de Spaanse rittenkoers in de weg gaat zitten. Hij is er van overtuigd dat de Ronde van Spanje in augustus volgend jaar gewoon start in Utrecht en zoals gepland Den Bosch en Breda aandoet.