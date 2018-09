Rechtbank: Fatale klap Robert Gerritsen was noodweer

Dat is de uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vanmiddag deed. De rechtbank oordeelt dat verdachte Mirci M. handelde uit noodweer. Hij werd tijdens het gevecht tussen een aantal Barnevelders en Voorthuizenaren met een drietal Roemenen in de gracht gegooid. Toen hij op de kant klom, zag hij dat het geweld tegen een van zijn vrienden maar doorging. In die chaotische situatie gaf hij Gerritsen een klap. De tegelzetter uit Voorthuizen overleed de volgende dag in het ziekenhuis aan de gevolgen van deze klap.

Schuldig

De rechtbank concludeert dat alle deelnemers aan het gevecht – op één na – schuldig zijn aan het geweld. Van slechts één van de Roemenen kan niet worden vastgesteld wat zijn aandeel in de vechtpartij is geweest en wordt daarom vrijgesproken. Vier Nederlanders krijgen een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en taakstraffen van maximaal 200 uur. De vijfde Nederlander krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur opgelegd. De twee Roemenen worden veroordeeld tot respectievelijk 70 dagen celstraf (waarvan 46 dagen voorwaardelijk) en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden plus 150 uur taakstraf.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de tragische vechtpartij een afloop heeft gekregen die niemand heeft gewild. De zwaarste straf is dat alle betrokkenen zullen moeten omgaan met het gegeven dat zij betrokken zijn geweest bij een incident waarbij uiteindelijk iemand het leven heeft gelaten.