Rechter: paranormaal onderzoekers die ‘praatten’ met overleden kinderen blijven ook voor ouders anoniem

Met name Radia Drost-Laabidi wil onder vier ogen met de mensen in gesprek en exact weten wat er is gezegd of gedaan bij de graven van haar dochters, die overleden in 2006 en 2012. Zij heeft dat nodig voor de verwerking, betoogde ze vorige maand in de Utrechtse rechtbank. ,,Ik loop bij een psycholoog, sta op een wachtlijst bij een psychiater.” Ze wil in Tunesië, waar ze vandaan komt, een ritueel te ondergaan bij imams, in de hoop dat dat spirituele rust brengt. Voor haar herstel vindt ze het noodzakelijk om eerst te weten wat er precies gebeurd is.