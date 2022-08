Rechter stelt minister in het gelijk: Amersfoortse Zeliha (55) mag worden uitgezet naar Turkije

Tegel eruit, plant erin: Amersfoort beleeft zaterdag het eerste Tegelwip­tuin­feest

Tegel eruit, plant erin. Dankzij de kinderwijkraad in het Amersfoortse Soesterkwartier wordt zaterdag het eerste Tegelwiptuinfeest in de Bloemenbuurt gevierd. In zo’n dertig tuinen wordt een tegel gewipt en komen bloementuintjes. Precies wat de kinderen willen. Even vragen aan: Carmen Nichting en Hedy Vermeer.

19 augustus