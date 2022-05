Red de bij, neem een... tattoo. En dat is precies wat deze Amersfoorters deden

Het concept is simpel: loop de studio in, kies een bij- of hommelontwerp van een van de vijf tatoeërende artiesten en laat het op je lijf vereeuwigen. Elk ontwerp wordt maar één keer gezet en per bij of hommeltje gaat 25 euro naar het goede doel: voedselvoorziening voor de wilde bij. ,,Dat kunnen zaden zijn of biologisch gekweekte plantjes waar de insecten op af komen”, legt Francine Launspach, eigenaar van Tattoolab uit. De opbrengst van vrijdag gaat naar een wilde bijentuin in DierenPark Amersfoort. ,,Daar komt ook een stuk educatie bij en dat is natuurlijk helemaal leuk: dat ook de jongste generatie leert over het belang van de bij.”