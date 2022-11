Reeks maatregelen om veiligheid op station Hoevelaken te vergroten, maar géén camera’s

De situatie op en rond het station Hoevelaken laat al langer te wensen over. Er is sprake van diefstal en vernieling van fietsen en scooters. Ook auto’s lopen schade op door kraken. Met surveillancerondes houden politie en boa’s een oogje in het zeil. Volgens de gemeenteraad van Nijkerk is dat niet genoeg. In een unaniem aangenomen motie werd onlangs om aanvullende maatregelen gevraagd.

De gemeente wil nu extra toezichthouders inzetten. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nu ook al aanwezig zijn op het station. Zij zorgen er bovendien voor dat het daar netjes blijft.

Publiek goed zichtbaar

Daarnaast wordt gedacht aan een postercampagne, om reizigers erop te attenderen hun fiets dubbel op slot te zetten en auto’s goed af te sluiten. Een tweede maatregel is deugdelijke verlichting. Daardoor is het publiek goed zichtbaar, aldus B en W, wat zorgt voor een veiliger gevoel. ,,Anderzijds zijn dan ook mensen die kwaad in de zin hebben meer zichtbaar, zodat zij minder snel over zullen gaan tot handelen.’’

Zoals de gemeente en Prorail eerder al lieten doorschemeren, komen er vooralsnog geen camera’s op het station te hangen. Volgens de Gemeentewet is het maken van beelden van objecten niet toegestaan, dat mag alleen bij verstoringen van de openbare orde. Het aantal meldingen daarvan is echter te gering. Sterker: uit gegevens van ProRail en NS blijkt dat station Hoevelaken op het punt van veiligheid best goed scoort onder reizigers; een 7,6 bij een tevredenheidsonderzoek in 2021.

