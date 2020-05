Reggie maakte de gruwelijkste ongelukken mee: ‘Sensatiezoekers hebben niets te zoeken op de ambulance’

column Schilder Dylan (17) is het levende bewijs dat genoeg jongeren de handen uit de mouwen willen steken

13:01 Het verhaal is al een week oud, maar nog steeds het best gelezen op de site van deze krant. Ik las het zelf ook, direct nadat ik had gecheckt of mijn column wel was geplaatst ;-) Ik heb het over het verhaal van schilder Dylan uit Soest...wat een koning is dat! Al op zijn 17e eigen baas en hij werkt zomaar 80 uur in de week. Daar moet je niet zo moeilijk over doen, zegt Dylan.