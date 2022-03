Regio Amersfoort: dit zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente

Medewerker van restaurant in Amersfoort verjaagt bewapende overvaller met mes

De medewerker van horecazaak Umai Sushi To Go heeft woensdagmiddag met gevaar voor eigen leven een overvaller weggejaagd. Een bewapende crimineel liep de zaak aan de Paulus Borstraat in Amersfoort binnen, waarna de medewerker van de Sushi-zaak óók een wapen trok.

