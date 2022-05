Reizende tentoonstelling over depressiviteit te bezichtigen in Baarn

Scoren is een probleem voor Hoogland, nog vier duels om recht­streek­se degradatie te ontlopen

Verliezen van ADO’20 is voor Hoogland geen schande. De manier waarop het gebeurde ook niet. Toch had iedereen op Langenoord er de smoor in na de 1-2 nederlaag. Trainer Rick Hoogendorp: ,,Onder mijn leiding heeft Hoogland nog niet zo goed gespeeld als in de eerste helft.”

15 mei