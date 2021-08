Reizigers voor duizenden euro's gedupeerd door reisagent en raadslid: ‘Maar ik ben geen oplichter’

Nieuwe trend onder vandalen? Wéér is een scooter van Go Sharing gesloopt in Amersfoort

20 augustus Een nieuwe trend lijkt geboren in Amersfoort: vandalen hebben het voorzien op de felgroene scooters van Go Sharing. Deze maand moesten er in één week tijd al vier tweewielers uit het water worden gevist. Het deelvervoerbedrijf baalt als een stekker. ,,Het is echt een kwalijke zaak.”