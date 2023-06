Rellen of feestvieren: waarom gebeurt het altijd bij De Stier?

Inbreker maakt in 2 minuten tijd 60 duizend euro buit bij Amersfoort­se juwelier: politie deelt de beelden

Een man wist in april 60 duizend euro buit te maken bij een inbraak in een juwelierszaak op de Langestraat in Amersfoort. De politie heeft de dader nog niet gevonden en deelt daarom beelden.